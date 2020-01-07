Bugün (8 Ocak) Mersin’de okullar tatil mi? Mersin Valiliği’nden tatil açıklaması var mı? İşte detaylar…

Ocak ayıyla birlikte yurdun büyük bir kesiminde olumsuz hava koşulları yoğun bir şekilde hissediliyor. Bilindiği üzere batı kesimlerde sağanak yağış ve fırtınalar, doğu kesimlerinde ise kar yağışları etkili oluyor. Hal böyleyken pek çok öğrenci ve velisi de sabah saatlerinde arama motoru üzerinden 'bugün okullar tatil mi ve bugün hava nasıl olacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Son olarak Mersin'de yaşanan sel felaketi ve kar sebebiyle 4 okul tatil edildi. Peki, Mersin'de okullar tatil edildi mi? Mersin Valiliği'nden tatil açıklaması var mı? İşte konuyla ilgili ayrıntılar…

BUGÜN MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? MERSİN VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI VAR MI?

Mersin'in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi. Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti.