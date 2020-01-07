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Bugün (8 Ocak) ’de okullar tatil mi? Mersin Valiliği’nden tatil açıklaması var mı? İşte detaylar…

’de önceki gün başlayan fırtınalı hava ve gündelik yaşamı olumsuz yönde etkilerken, pek çok cadde ve sokak sular altında kaldı, yine çok sayıda evi su bastı. Sel nedeniyle sular altında kalan araçlar hasar gördü. Hal böyleyken, sabah saatlerinde okula gidecek öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden ‘Bugün Mersin’de okullar tatil mi?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Konuyla ilgili gözler Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya çevrilirken, başta merkez Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçeleri olmak üzere Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 07:49
Bugün (8 Ocak) Mersin’de okullar tatil mi? Mersin Valiliği’nden tatil açıklaması var mı? İşte detaylar…

Ocak ayıyla birlikte yurdun büyük bir kesiminde olumsuz hava koşulları yoğun bir şekilde hissediliyor. Bilindiği üzere batı kesimlerde sağanak yağış ve fırtınalar, doğu kesimlerinde ise kar yağışları etkili oluyor. Hal böyleyken pek çok öğrenci ve velisi de sabah saatlerinde arama motoru üzerinden 'bugün okullar tatil mi ve bugün hava nasıl olacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Son olarak Mersin'de yaşanan sel felaketi ve kar sebebiyle 4 okul tatil edildi. Peki, Mersin'de okullar tatil edildi mi? Mersin Valiliği'nden tatil açıklaması var mı? İşte konuyla ilgili ayrıntılar…

BUGÜN MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? MERSİN VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI VAR MI?

Mersin'in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi. Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti.

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Bugün (8 Ocak) Mersin’de okullar tatil mi? Mersin Valiliği’nden tatil açıklaması var mı? İşte detaylar…
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