Çanakkale'de bugün okullar tatil mi oldu? 7 Ocak Çanakkale Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı ve fırtına da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Ege'nin en kalabalık şehirlerinden birisi olan Çanakkale'nin kırsal ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken şehir merkezinde ise fırtına gündelik hayatta olumsuzluğa sebep oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Çanakkale'de okullar bugün tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK

Peki, MEB veya Valilik tarafından Çanakkale için fırtına veya kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.