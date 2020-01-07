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'de bugün okullar tatil mi oldu? 7 Ocak 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve fırtına Ege'nin en kalabalık şehirlerinden birisi olan 'de de hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yüksek ve kırsal kesimlerde etkili olan kar ve fırtına, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına neden oluyor. Öyle ki, şehirde de yaşayan binlerce öğrenci 'Çanakkale'de okullar bugün tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Ocak 2020 Salı Çanakkale'de okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik'ten açıklama yapıldı mı? Hava durumu bilgileri ile son dakika detaylarını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 08:25 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 08:25
Çanakkale'de bugün okullar tatil mi oldu? 7 Ocak Çanakkale Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı ve fırtına da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Ege'nin en kalabalık şehirlerinden birisi olan Çanakkale'nin kırsal ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken şehir merkezinde ise fırtına gündelik hayatta olumsuzluğa sebep oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Çanakkale'de okullar bugün tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK

Peki, MEB veya Valilik tarafından Çanakkale için fırtına veya kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Çanakkale'de bugün okullar tatil mi oldu? 7 Ocak Çanakkale Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?
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