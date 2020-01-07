Doğum çantası rehberi: Doğum çantasında neler olur, nasıl hazırlanır?

Doğum çantasında neler olmalı? Sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ebeveynler bebeklerine kavuşmadan önce doğum çantası listesini hazırlarlar. Hastaneye gitmeden önce çantada bulundurulması gereken malzemeleri yanlarında bulundururlar. Bebek için hastane hazırlıklarında kusmuk bezi, bebek bezi, ıslak mendil ve pişik önleyici krem bulundurmak zorundadırlar. Doğum öncesi ve sonrası ise en önemlisi hastanede bebeğin mikrop kapmamasıdır. Peki Doğum çantasında neler olmalı? Doğum çantası listesi!
Doğum çantası uzmanlara göre, hamileliğin 32. haftasından itibaren hazırlanmalıdır. Bu da gebeliğin 8. ayına denk gelir. Doğum çantası hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ihtiyaçlar doğrultusunda hareket etmektir. Kış günü için bebeğin üzerine bir de battaniye gerekir. Doğum yaz ayında ise bebeğe sadece ince bir üst ve şapka, ellerine eldiven ve alt bezi yeterli olacaktır.
Doğum çantası hazırlama listesinde; Önden iliklenen 3 adet tüm vücut tulumu, çorap, eldiven ve şapka ve battaniye dahil eve gidiş giysisi, bebek mendilleri, yeni doğan için yapılmış yaklaşık 20-30 bebek bezi, yedek zıbın.
Anne ve babalar için ise; Yiyecek ve içecek gibi gıda ürünleri. Kamere, şarj, terlik, havlu ve sabahlık gerekiyor. Anne için özellikle göğüs pedi, kişisel bakım için gerekli malzemeler, hastaneden çıkarken giyeceğiniz kıyafet ve ayakkabılar, nüfus cüzdanı ve sağlık sigorta kartı , göğüs ucu kremi bulundurulmalıdır.
Doğum çantası doğumdan yaklaşık iki hafta öncesinde hazırlanması gerekir. Hamileliğin 32.haftasından itibaren doğum çantası hazırlamak uygundur.