Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > E-5 üzerinde benzini biten araç kazaya sebep oldu

E-5 üzerinde benzini biten araç kazaya sebep oldu

Beylikdüzü E-5'te seyir halindeki bir araç, benzini bitince kazaya sebep oldu. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 09:32
E-5 üzerinde benzini biten araç kazaya sebep oldu

Olay, dün saat 15:00 sıralarında Beylikdüzü E-5'te yaşandı. Büyükçekmece yönüne seyreden bir araç, benzinin bitmesi yüzünden yol üzerinde durmak zorunda kaldı. Aracın durduğunu fark eden kamyon sürücüsü, yavaşlayarak sol şeride geçmek istedi. Bu sırada arkalarından gelen 55 PR 494 plakalı araç, yolların kaygan olmasından dolayı fren yapmasına rağmen duramayarak kamyonun altına girdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Araç içinde bulunan 3 kişi yaralanarak çevrede bulunan bir mobilya mağazasına sığındı. Yaralıların olduğunu gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberi... İntihar eden üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin abisi: Siber zorbalık yüzünden...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
E-5 üzerinde benzini biten araç kazaya sebep oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN