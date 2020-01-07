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'nde şiddetli çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

'in Edremit ilçesinde etkili olan nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin tabelaları ve ağaçlar devrildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 14:18

Edremit Körfezi'nde gece başlayan ve hızı sabah artan fırtına etkili oluyor.

Bölgedeki bazı evlerin çatıları uçarak elektrik tellerine takıldı. Birçok iş yerinin tabelaları ile bazı ağaçlar devrildi.

Akçay Mahallesi'nde bulunan bir çam ağacı, 10 KC 865 plakalı otomobilin üzerine devrilerek hasara yol açtı.

Gazicelal Mahallesi'nde yaşayan Çiçek Bakırhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah ezanından sonra pencereden bakıyordum. Bir anda evimizin çatısının uçtuğunu gördüm. Büyük bir gürültüyle boş alana düştü. İyi ki kimseye denk gelmedi, herkes yatıyordu o saatte." diye konuştu.

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Edremit Körfezi'nde şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
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