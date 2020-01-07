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'da vinçte girişimini itfaiye ekipleri önledi

İtfaiye ekipleri merdivenli araçla, girişiminde bulunan şahsın yanına çıkarak, yakalayıp sepetle aşağı indirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 16:52
Elazığ'da vinçte intihar girişimini itfaiye ekipleri önledi

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde bulunan bir inşaatta kurulan vinçte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y., arazisiyle ilgili yaşadığı bir sorun nedeniyle vinç üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri merdivenli araçla, intihar girişiminde bulunan şahsın yanına çıktı. Ekiplerin görüştüğü şahsı, itfaiye personeli yakalayarak, sepete aldı. Aşağı indirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansla kontrol amaçlı Fırat Üniversitesi Hastanesine Kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'da vinçte intihar girişimini itfaiye ekipleri önledi
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