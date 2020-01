Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Erzincan ve Erzurum Valiliği tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Doğu Anadolu'nun kalabalık şehirlerinden olan Erzurum ve Erzincan'ın şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ERZİNCAN VE ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 8 OCAK 2020

Peki, MEB veya Erzincan Valiliği ve Erzurum Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.