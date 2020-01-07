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Eve girdiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

'da, haber alamadığı annesinin evine giren adam, 64 yaşındaki annesi Şenay Coşkun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı kadının ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 09:46
Eve girdiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

Olay, akşam saatlerinde merkez Akpınar Mahallesi'ndeki General Alpdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Coştu, yalnız oturan annesi Şenay Coştu'dan haber alamayınca evine gitti. Eve girdiğinde annesini hareketsiz gören Coştu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Şenay Coştu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri incelemesinin ardından Coştu'nun cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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Eve girdiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı
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