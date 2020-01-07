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ne zaman çekilecek? 2020 hangi tarihte açıklanmış olacak? e Devlet sorgula

Diyanet İşleri tarafından düzenlenen 2020 ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak sorusu günler kala araştırma konusu haline geldi. Adaylar kura sonuçlarının ardından kesin kayıt ile beraber İslam dini açısından büyük önem taşıyan topraklara Mekke'ye gidecek ve orada kendilerine farz kılınan ibadetlerini gerçekleştirecekler. 2 milyonun üzerinde başvuruda bulunan Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği konu ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, ne zaman, hangi tarihte çekilecek? açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 08:51
Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kura sonuçları hangi tarihte açıklanmış olacak? e Devlet sorgula

için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kutsal topraklara gidip ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını belirlenen tarihlerde gerçekleştirmişti. Çekilen kuranın sonucunda çıkan isimlerin kesin kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekecek. 2 milyondan fazla Müslümanın merakla beklediği sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, 2020 ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? İşte detaylar…

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bu yıl gerçekleştirilecek olan Hac kuraları için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi senelerdir çekilen kurada adının çıkması için dua etmeye devam ediyor. Peki, ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Haberimizin devamından tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kura sonuçları hangi tarihte açıklanmış olacak? e Devlet sorgula
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