Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kura sonuçları hangi tarihte açıklanmış olacak? e Devlet sorgula

Hac kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kutsal topraklara gidip ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını belirlenen tarihlerde gerçekleştirmişti. Çekilen kuranın sonucunda çıkan isimlerin kesin kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekecek. 2 milyondan fazla Müslümanın merakla beklediği sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? İşte detaylar…

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bu yıl gerçekleştirilecek olan Hac kuraları için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi senelerdir çekilen kurada adının çıkması için dua etmeye devam ediyor. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Haberimizin devamından tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…