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Haftanın kataloğu ile ürünler indirimlerini kaçırmayın! 10 Ocak ürünler kataloğu tam liste!

Yeni haftanın kataloğu yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan tam liste, vatandaşların erişimine açıldı. Haftanın ürünler kataloğunda indirimli teknoloji fırsatları öne çıkarken, ev ve mutfak ekonomisi ürünleri de ön plana çıkıyor. Kataloğun en dikkat çeken ürünü ise Meızu Note 8 64 GB cep telefonu oldu. Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle 10 Ocak’tan itibaren müşteriyle buluşacak olan indirim fırsatları raflara dizilmeye devam ediyor. Cuma günlerinin efsane ürünlerine ek olarak çift kişilik kadife yatak örtüsü, eşofman takımı, erkek kışlık oduncu gömleği, bere yer alıyor. Haberimizden, indirimli teknoloji ürünleri, kışlık giysiler ve mutfak&ev ekonomisi fırsatlarını içeren 10 Ocak 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz. Haberimizde, mağazanın aktüel ürünler kataloğu, ürünlerin özellikleri ve fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 13:02
Haftanın BİM kataloğu ile aktüel ürünler indirimlerini kaçırmayın! 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!

Haftanın kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Ocak ayının ikinci haftasında halihazırda hangi üründe ne kadar indirim var sorusunun yanıtı belli oldu. Buna göre '' Bu hafta ürünleri kataloğu listesinde neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özellikle kışlık giyside ve elektronik ürünlerde dev fırsat indirimi yaşanacak. 10 Ocak'tan itibaren hem çeyiz eksikliklerini tamamlamak isteyenler hem de dolabını zenginleştirmek isteyenler için çok cazip fiyatlar bulunuyor. Haberimizde, 10 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesine bakabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 10 OCAK 2020

Yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda; Giyimden elektronik aletlere, ev eşyalarından teknolojik ürünlere kadar birçok ürünü bulabilirsiniz. Haberimizin devamında yer alan görselde indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

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Haftanın BİM kataloğu ile aktüel ürünler indirimlerini kaçırmayın! 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!
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