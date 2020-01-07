Hakkari ve Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Hakkari ve Bitlis Valiliği tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Ülke genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Doğu Anadolu'da yer alan illerimizden Hakkari ve Bitlis'te soğuk havayla birlikte karla karışık yağmur etkisini gösteriyor. Soğuk havayla birlikte milyonlarca öğrenci gözlerini Valilik'ten gelecek açıklamaya çevirdi. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise ' Hakkari ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 8 Ocak Hakkari ve Bitlis'te okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

HAKKARİ VE BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 8 OCAK 2020

Hakkari ve Bitlis Valileri tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak konu ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.