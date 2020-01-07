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ve ’te yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Hakkari ve tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkenin genelinde yağan, yüksek ile kırsal kesimlerin yanı sıra merkezde de etkili olan kar, eğitim öğretim üzerinde de kar tatili durumlarına sebebiyet veriyor. Bu doğrultuda, şehirde yaşayan on binlerce öğrenci de ' ve ’te yarın okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8 Ocak Hakkari ve Bitlis’te okullar tatil olacak mı? 8 Ocak 2020 yarın için Hakkari ve 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Hava durumu ile son durum bilgileri haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 17:43
Hakkari ve Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Hakkari ve Bitlis Valiliği tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Ülke genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Doğu Anadolu'da yer alan illerimizden ve 'te soğuk havayla birlikte karla karışık yağmur etkisini gösteriyor. Soğuk havayla birlikte milyonlarca öğrenci gözlerini Valilik'ten gelecek açıklamaya çevirdi. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise ' Hakkari ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 8 Ocak Hakkari ve ? Valilik açıkladı mı?

HAKKARİ VE BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 8 OCAK 2020

Hakkari ve Bitlis Valileri tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak konu ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.

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Hakkari ve Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Hakkari ve Bitlis Valiliği tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı?
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