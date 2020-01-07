İBB, sanatçı ve danışmanlara 48 milyon TL dağıtacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım-duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı ihalesini Bakırköy Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi. İhaleye geçerli tek teklifi İBB iştiraki Kültür A.Ş. verdi. Yaklaşık maliyeti 254 milyon 961 bin 330 lira olan ihaleye Kültür A.Ş. 235 milyon 990 bin 281 liralık teklif verdi. Kültür A.Ş.'nin sunduğu belgeleri inceleyen ihale komisyonu geçici teminat tutarı dışındaki belgelerin kapalı oturumda değerlendirileceğini bildirerek, ihale sonucunun ise EKAP üzerinden duyurulacağını kaydetti.İstanbulluların hizmeti için harcanması gereken milyonlarca lirayı sanatçılara dağıtmak için kesenin ağzını açan CHP'li yönetim konserler için 50 milyon lira bütçe ayırdı. 2020 yılında bir dizi konser düzenleme kararı alan İBB yönetimi, 16 milyon İstanbullunun cebinden milyonlarca lirayı konserlere aktarmak için ihale şartnamesi hazırladı. Hazırlanan teknik şartnamenin bazı maddelerine göre, idarenin belirleyeceği 5 sanatçıya konser başına net 400 bin TL, 5 sanatçıya konser başına 2 milyon TL, 10 farklı konser için de sanatçılara 180 bin TL net ödeme yapılacağı görüldü. Konserler için ise toplamda 46 milyon 543 bin TL ödeme yapılacak. Ayrıca İBB geçen 25 yıllık tarihinde ilk kez alkollü kokteyl verme şartını da ekledi. 13 bin kişilik alkollü kokteyl de verecek olan İBB'nin bir yılda konser için ayırdığı toplam bütçe, ek maliyetlerle 52 milyon lirayı aştı. .Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün açtığı ihalelerden bir diğeri de danışmanlık hizmetleri için oldu. Açılan 10 şartnamede 260 danışman temini yapılacak. Bu danışmanlar idarenin belirlediği etkinliklerde proje, kaynak ve içerik araştırması yapacak. Danışmanlara en düşük 5 bin TL, en yüksek ise 20 bin TL ücret belirlendi. Danışmanlara toplamda ise 2 milyon 271 bin lira ödeme yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU