İptal olan uçak seferleri 7 Ocak 2020! İstanbul Havalimanı’nda bugün hangi uçuşlar iptal oldu?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan Pegasus yolcu uçağının pistten çıkması herkesi zor duruma soktu. Yaşanan olumsuz hava koşulları birçok seferin iptal olmasına neden olurken vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Hangi uçuşların iptal olduğunu merak edenler konu ile ilgili araştırma yapıyorlar. Hava koşulları İstanbul'daki tüm trafiği etkilerken özellikle de uçak seferlerinin rötar yapmasına sebebiyet verdi. Bu bağlamda; THY iptal uçuşlar hangileri? İstanbul uçak seferlerinden hangileri iptal oldu?

İşte 7 Ocak 2020 iptal olan uçak seferleri!