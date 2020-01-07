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İptal olan uçak seferleri 7 Ocak 2020! Havalimanı’nda bugün hangi uçuşlar iptal oldu?

Olumsuz hava koşulları sebebi ile Havalimanı'nda birçok uçuş iptal edildi. Aynı zamanda bölgede yaşanan fırtına özellikle İstanbul'daki tüm trafiği oldukça etkilerken özellikle uçak seferlerinin iptal olmasına neden oluyor. İniş ve kalkışlarda yaşanan sıkıntıların dışında Havalimanı'nda Pegasus uçağına ait bir yolcu uçağının da pistten çıkmasına sebep olmuş ve bu sebepten ötürü de uçuşlara ara verilmişti. ise Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının ikinci bildirime kadar durdurulduğunu açıkladı. Bu doğrultuda vatandaşlar hangi uçak seferlerinin iptal olduğunu merak ediyor. Peki; hangileri? İstanbul uçak seferlerinden hangileri iptal oldu? İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın 2 saat kapatılmasının ardından ne durumda? İşte 7 Ocak 2020 iptal olan uçuşlar!

Giriş Tarihi: 7.1.2020 12:09
İptal olan uçak seferleri 7 Ocak 2020! İstanbul Havalimanı’nda bugün hangi uçuşlar iptal oldu?

Havalimanı'nda yaşanan Pegasus yolcu uçağının pistten çıkması herkesi zor duruma soktu. Yaşanan olumsuz hava koşulları birçok seferin iptal olmasına neden olurken vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Hangi uçuşların iptal olduğunu merak edenler konu ile ilgili araştırma yapıyorlar. Hava koşulları 'daki tüm trafiği etkilerken özellikle de uçak seferlerinin rötar yapmasına sebebiyet verdi. Bu bağlamda; iptal uçuşlar hangileri? İstanbul uçak seferlerinden hangileri iptal oldu?

İşte 7 Ocak 2020 iptal olan uçak seferleri!

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İptal olan uçak seferleri 7 Ocak 2020! İstanbul Havalimanı’nda bugün hangi uçuşlar iptal oldu?
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