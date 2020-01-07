Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Isparta'da bugün okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Isparta'da bugün okullar tatil mi? 7 Ocak Salı 'nden son dakika açıklaması geldi mi?

Ülkemizde genelinde etkisini gösteren kar yağışı Akdeniz Bölgesi'nin kalabalık şehirlerinden birisi olan Isparta'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yağan, yüksek ile kırsal kesimlerin yanı sıra merkezde de etkili olan kar, eğitim öğretim üzerinde de durumlarına sebebiyet veriyor. Bu doğrultuda, şehirde yaşayan on binlerce öğrenci de 'Isparta'da yarın okullar tatil mi olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Ocak Isparta'da okullar tatil olacak mı? 7 Ocak 2020 yarın için MEB ve 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Hava durumu ile son durum bilgilerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 08:16 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 08:16
Isparta'da bugün okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Akdeniz'in en kalabalık şehirlerinden birisi olan Isparta'nın şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Isparta'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ISPARTA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 7 OCAK 2020

Peki, MEB veya Isparta Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Isparta devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 6 ilçenin tamamında, 2 ilçenin ise taşımalı eğitim yapılan okullarında ve bazı köylerinde eğitime ara verildi.

Isparta'da dün gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi, belde ve köyleriyle Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu ve Yenişarbademli ilçelerinin merkez, belde ve köylerinde, Yalvaç ilçesinin taşımalı eğitim yapan okulları ile belde ve köylerdeki okullarda, Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerindeki okullarda 7 Ocak Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta'da bugün okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN