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’da okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı?

On binlerce öğrenci ve velilerinin gözü ’da okullar tatil mi? sorusuna çevrildi. Son 2 gündür kent genelinde yoğun bir şekilde ve fırtına yaşanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar iş yerlerine, okula gitmekte bir hayli güçlük yaşıyorlar. Bu noktada okulların tatil olup olmayacağını merak eden öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden ‘İstanbul’da yarın okullar tatil mi ve Valilik açıklaması var mı?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. son yayınladığı raporda yarın içinde İstanbul’da şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulunurken, yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyurdu. Sabah.com.tr olarak biz de İstanbul’da yarın okullar tatil mi ve Valilik açıklaması var mı? sorularının yanıtlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 16:42
İstanbul’da okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı?

İstanbul'da iki gündür yaşanan olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Trafiğin yüzde 80'lere kadar çıktığı şehirde, sağanak yağış ve fırtına hız kesmeden etkisini hissettiriyor. Hal böyleyken, on binlerce öğrenci velileri 'İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 8 Ocak hava durumu raporunu yayınlarken, sağanak yağışların kent genelinde etkisini hissettirmeye devam edeceğini belirtti. Çok sayıda vatandaş ise arama motoru üzerinden 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi? ve 8 Ocak Çarşamba yarın okullar tatil olacak mı?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde İstanbul'da okullar tatil olacak mı, valilik açıklaması var mı? ve MGM'den yapılan son dakika açıklamalarına yer verdik…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARIN İÇİN DE UYARDI! İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR MI?

Haberimizin ayrıntılarından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarına ve İstanbul'da okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

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İstanbul’da okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı?
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