İstanbul’da okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı?

İstanbul'da iki gündür yaşanan olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Trafiğin yüzde 80'lere kadar çıktığı şehirde, sağanak yağış ve fırtına hız kesmeden etkisini hissettiriyor. Hal böyleyken, on binlerce öğrenci velileri 'İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 8 Ocak hava durumu raporunu yayınlarken, sağanak yağışların kent genelinde etkisini hissettirmeye devam edeceğini belirtti. Çok sayıda vatandaş ise arama motoru üzerinden 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi? ve 8 Ocak Çarşamba yarın okullar tatil olacak mı?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde İstanbul'da okullar tatil olacak mı, valilik açıklaması var mı? ve MGM'den yapılan son dakika açıklamalarına yer verdik…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARIN İÇİN DE UYARDI! İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR MI?

Haberimizin ayrıntılarından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarına ve İstanbul'da okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…