Karabük ve Bolu'da okullar tatil mi? Resmi açıklamalar peş peşe geldi; Bolu ve Karabük'te bugün okullar tatil mi?

Valilikler tarafından peş peşe gelen açıklamalar ile eğitime kar tatili arası veriliyor. Birçok ili etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belediye ve valilikler tarafından tedbirler alınıyor. İnternet üzerinden Karabük ve Bolu'da okullar tatil mi? Sorusu araştırılmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren veli ve öğrencilerin gündeminde olan konu ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. Peki, Bolu'da okullar tatil mi? Bolu ve Karabük'te bugün okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı? İşte tüm bu soruların cevabı…

KARABÜK VE BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK 2020

Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ve valilik tarafından yapılan açıklamalara ulaşabilirsiniz..