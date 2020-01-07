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ve 'da okullar tatil mi? Resmi açıklamalar peş peşe geldi; Bolu ve Karabük'te bugün okullar tatil mi?

ve 'da okullar tatil mi? Sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Yurdun neredeyse her yerinde etkisini gösteren kar yağışı birçok ilde eğitime bir günlük ara verilmesine neden oldu. Bunun üzerine vatandaşlar sabah saatlerinde internet üzerinden yoğun olarak kar tatili araştırmalarına başladı. Meteoroloji’den peş peşe gelen hava durumu uyarıları ile valilikler de açıklamaları ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alıyor. Peki, Karabük ve Bolu'da okullar tatil mi? Bolu ve Karabük'te bugün okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 08:04
Karabük ve Bolu'da okullar tatil mi? Resmi açıklamalar peş peşe geldi; Bolu ve Karabük'te bugün okullar tatil mi?

Valilikler tarafından peş peşe gelen açıklamalar ile eğitime kar tatili arası veriliyor. Birçok ili etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belediye ve valilikler tarafından tedbirler alınıyor. İnternet üzerinden Karabük ve Bolu'da okullar tatil mi? Sorusu araştırılmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren veli ve öğrencilerin gündeminde olan konu ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. Peki, Bolu'da okullar tatil mi? Bolu ve Karabük'te bugün okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı? İşte tüm bu soruların cevabı…

KARABÜK VE BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK 2020

Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ve valilik tarafından yapılan açıklamalara ulaşabilirsiniz..

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Karabük ve Bolu'da okullar tatil mi? Resmi açıklamalar peş peşe geldi; Bolu ve Karabük'te bugün okullar tatil mi?
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