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’da okullar yarın tatil mi? 8 Ocak Karaman Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Ülkemizde genelinde etkisini gösteren kar yağışı İç Anadolu bölgesinin şehirlerinden birisi olan ’da hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yağan, yüksek ile kırsal kesimlerin yanı sıra merkezde de etkili olan kar, eğitim öğretim üzerinde de kar tatili durumlarına sebebiyet veriyor. Bu doğrultuda, şehirde yaşayan on binlerce öğrenci de ‘Karaman’da yarın okullar tatil mi olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8 Ocak Karaman’da okullar tatil olacak mı? 8 Ocak 2020 yarın için ve Karaman Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Hava durumu ile son durum bilgilerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 17:40
Karaman’da okullar yarın tatil mi? 8 Ocak Karaman Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. İç Anadolu bölgesinin şehirlerinden birisi olan Karaman'da şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise '8 Ocak Karaman'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 8 OCAK 2020 KARAMAN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Peki, MEB veya Karaman Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Karaman’da okullar yarın tatil mi? 8 Ocak Karaman Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?
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