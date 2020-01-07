Karaman’da okullar yarın tatil mi? 8 Ocak Karaman Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. İç Anadolu bölgesinin şehirlerinden birisi olan Karaman'da şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise '8 Ocak Karaman'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 8 OCAK 2020 KARAMAN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Peki, MEB veya Karaman Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.