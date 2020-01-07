Karbonmonoksit zehirledi: 4 ölü

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de 2, Isparta ve Bursa'da ise bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. İzmir'in Konak ilçesi 26 Ağustos Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Ömer ile 76 yaşındaki eşi Döndü K'den haber alamayan yakınları çiftin evine gitti. Anahtarla girdikleri evde Ömer ve Döndü K'yi hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Isparta'nın Gelendost ilçesinde ise, 66 yaşındaki Mustafa Köse ve eşi Faden Köse sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Mustafa Köse yaşamını yitirdi, Faden Köse ise yoğun bakıma alındı. Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Düğüncüler Mahallesi'nde de, kendisinden haber alınamayan Halil Acar (67) evde ölü olarak bulundu. Acar'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü kaydedildi.