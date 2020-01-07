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otogarında son bir yılda yakalananlar cephaneliği andırdı

Otogarda son bir yılda 769 kesici delici alet 51 silah ele geçirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 12:48
Kocaeli otogarında son bir yılda yakalananlar cephaneliği andırdı

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılı boyunca 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.
Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan güvenlik denetimleri, güvenlik sorunu oluşturabilecek durumların önüne geçiyor. Bu kapsamda otogarda 2019 yılında birçok farklı arama yapılarak çeşitli kesici delici aletler ele geçirildi. 4 farklı noktada yapılan aramalarda 769 kesici delici alet, 51 silah ve 15 göz yaşartıcı sprey, 3 kelepçe yakalandı.
Otogarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile koordineli çalışan UlaşımPark güvenlik birimi 4 farklı noktada 7-24 hizmet sağlayarak 69 kamera ile terminali izliyor. Ekiplerin yaptıkları uygulamalarda ayrıca 13 bin 363 paket kaçak pişmaniye yakalanarak imha edildi.

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Kocaeli otogarında son bir yılda yakalananlar cephaneliği andırdı
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