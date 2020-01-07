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'de fırtına reklam panosunu yerinden söktü

'de stadının çatısında bulunan reklam panosu fırtına nedeniyle yerinden söküldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 12:17
Küçükçekmece'de fırtına reklam panosunu yerinden söktü

Olay sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece Stadı'nda meydana geldi. İçerisinde iş yerlerinin de bulunduğu stada ait 3 katlı binanın çatısında bulunan reklam panosu şiddetli rüzgâr nedeniyle yerinden söküldü.

Binanın çatısında asılı kalan pano için olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri önlem amaçlı yolu trafiğe tek yönlü olarak kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sökülen reklam panosunun kaldırılması için çalışma başlattı. Öte yandan binanın yanında bulunan bazı balıkçılarında tenteleri rüzgârdan dolayı zarar gördü. Olayı anlatan Eyüp Sümbül isimli bir balıkçı, "Rüzgâr malum. Her tarafı kopardı parçaladı. Rüzgâr baya şiddetli sabahtan beri devam ediyor. Yaralı yok." diye konuştu.

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Küçükçekmece'de fırtına reklam panosunu yerinden söktü
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