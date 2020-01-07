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ve ’de yarın mi? 8 Ocak Malatya ve tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Meteoroloji'nin tahminlerinin ardından ve ’de soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Ülke genelinde yağan, yüksek ile kırsal kesimlerin yanı sıra merkezde de etkili olan kar, eğitim öğretim üzerinde de kar tatili durumlarına sebebiyet veriyor. Bu doğrultuda, şehirde yaşayan on binlerce öğrenci de 'Malatya ve Gümüşhane’de yarın mi olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8 Ocak Malatya ve Gümüşhane’de okullar tatil olacak mı? 8 Ocak 2020 yarın için MEB ve 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Hava durumu ile son durum bilgileri haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 17:35
Malatya ve Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Malatya ve Gümüşhane Valiliği tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Ülke genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan 'da şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 'de ise soğuk hava dalgası şiddetini artıyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Malatya ve Gümüşhane'de yarın mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 8 Ocak Malatya ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba Malatya ve Gümüşhane'de yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

MALATYA VE GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 8 OCAK 2020

Malatya ve Gümüşhane valileri tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak konu ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.

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Malatya ve Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Malatya ve Gümüşhane Valiliği tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı?
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