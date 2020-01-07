Malatya ve Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Malatya ve Gümüşhane Valiliği tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Ülke genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan Malatya'da şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Gümüşhane'de ise soğuk hava dalgası şiddetini artıyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Malatya ve Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 8 Ocak Malatya ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba Malatya ve Gümüşhane'de yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

MALATYA VE GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 8 OCAK 2020

Malatya ve Gümüşhane valileri tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak konu ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.