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'da mi? 7 Ocak bugün Malatya'da okullar tatil oldu mu? Valilik açıklama yaptı mı?

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından ’da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olması ile beraber ''Malatya’da yarın mi?'' sorusu akıllara geldi. Doğu illerinde yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü Valilikten gelecek olan haberine çevrildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı görülecek. Peki 7 Ocak Malatya’da okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Malatya’da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

Giriş Tarihi: 7.1.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 08:10
Malatya'da okullar tatil mi? 7 Ocak bugün Malatya'da okullar tatil oldu mu? Valilik açıklama yaptı mı?

Yeni yılın ilk haftası ile birlikte kış mevsiminin olumsuz hava koşulları da etkisini göstermeye başladı. 'daki yoğun kar yağışlarından dolayı peş peşe uyarılar yapıldı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velilerin gözlerini Valilik'ten gelen uyarıya çevirdi. Hal böyle olunca ''Malatya'da yarın mi'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Doğu illerimizin hemen hemen her yerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken Valilikten açıklaması heyecanla beklenmeye başlandı. Peki Malatya'da yarın okullar tatil mi olacak? Malatya Valisi 7 Ocak yani yarın okulları tatil mi etti? İşte merak edilenler…

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Malatya'da okullar tatil mi? 7 Ocak bugün Malatya'da okullar tatil oldu mu? Valilik açıklama yaptı mı?
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