Manisa’da bugün okullar tatil mi? 7 Ocak Manisa’da okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama geldi mi?

Soğuk hava dalgası, yeni yılın ilk haftası itibarıyla yurt genelinde etkisini artırdı. Hemen hemen her bölgemizde kar yağışı söz konusu. Manisa'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaştı. Dört ilçede taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi. Turgutlu'da etkili olan kar yağışı kırsal mahallerde eğitime 1 gün ara verilmesine neden oldu. Manisa son dakika hava durumu bilgilerine ve tatil ilan edilen ilçelerin bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANİSA HAVA DURUMU

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaşırken, yolda kalan sürücüler de arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Demirci ilçe merkezinde de etkili olan kar ve tipi sebebiyle ilçeye taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar kaymakamlık tarafından yarım gün tatil edildi. Demirci Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde yolların buz tutması için gün boyu tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Fen İşleri ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Çanakçı, Mahmutlar Bardakçı ve Sındırgı ilçe sınırına kadar olan bölümde 3 iş makinesi ile kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Demirci - Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevkinde kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 4 araç Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı Manisa'nın Yunusemre ilçesinin yüksek bölgelerinde de etkili oldu. Yunusemre Belediyesi, karla kaplanan yollarda temizleme çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi ekipleri, yüksek yerlerde yağan kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmasının önüne geçti. Belediye ekipleri Turgutalp ve Gökçeler Mahallelerinde kardan dolayı kapanan yolları kepçe ve iş makineleriyle açtı.

İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan 580 rakımlı Sabuncubeli geçidinde yoğun kar yağışı devam ederken, İzmir'den Manisa'ya gelmeye çalışan araçların geçişine yoldaki temizleme çalışmaları nedeniyle izin verilmedi. Ekipler iki şehri birbirine bağlayan yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, araçlar Sabuncubeli Tüneline yönlendirildi.

MANİSA'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 7 OCAK 2020

Manisa'da devam eden kar yağışları hayatı olumsuz etkiledi. Gördes, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde kırsal kesimlerdeki taşımalı eğitim yapılan mahallelerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Demirci ilçesinde ise eğitime yarım gün ara verildi. 6 Ocak Pazartesi gününe ilişkin tatil açıklamaları bu şekilde. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle öğrenciler ve velileri Valilik'ten ve ilgili makamlardan gelecek açıklamaları bekliyor. Şu an için 7 Ocak yarına yönelik bir kar tatili açıklaması mevcut değil. Açıklama geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.