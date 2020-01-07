‘Menenjit hastası donörden organ naklı’ iddiası! Nakil yapılan 2 hasta öldü

Eşi İbrahim Tekin'in darbetmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organları bağışlandı. Aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonlarla, Tekin'in 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a nakledildi.



'İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Münire İnanç ve Arife Aykut fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nakil yapılan hastalardan Ali Uslu ise 28 Aralık'ta fenalaşarak, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Uslu'nun da hayati tehlikesi olduğu belirtiliyor. Uslu'nun kızı Basak Van Hove "Nakil işlemlerinde ihmal olduğunu düşünüyoruz, konunun derinlemesine araştırılmasını istiyoruz" dedi.



ÇİFTE SORUŞTURMA AÇILDI

Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak ihmal iddiasının araştırılmasını istedi. Diğer taraftan nakil için organları alınan donörün menenjit hastası olduğu ve cerrahi müdahale sırasında bunun dikkate alınmadığı ya da kontrol edilmediği iddia ediliyor. Sağlık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Hastanesi ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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