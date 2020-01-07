Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Ocak ayını yaşadığımız şu günlerde olumsuz havalar yurt genelinde yoğun bir şekilde kendini hissettiriyor. Ülkenin doğu ve orta kesimlerinde kar yağışları etkili olurken, batıda İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde sağanak yağışlı ve soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu noktada pek çok vatandaş sabah saatlerinde evlerinden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'nin bugüne ilişkin yayınladığı hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde olumsuz havaların, sağanak ve kar yağışlarının etkisini sürdürmesi beklenirken; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine konusunda da vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılar geldi. İşte 8 Ocak Çarşamba 2020 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporu, sağanak ve kar yağışı uyarıları…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI! VATANDAŞLAR DİKKAT

Meteoroloji, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu da yayımlayarak, sağanak ve kar yağışına dikkat çekti. Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşullarının bugün de devam edeceğini belirten kurum oluşabilecek ani sel, su baskınları ve fırtına karşısında vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. İşte MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu;