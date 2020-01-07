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Metruk binadan 84 çıktı

’nce düzenlenen ‘ kaçakçılığı ve insan ticareti’ operasyonunda metruk bir bina içerisinde 84 yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik kimlik tespit çalışması başlatıldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 09:00
Metruk binadan 84 kaçak göçmen çıktı

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce Van merkezinde ve ilçelerimizde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Van Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu İlçesi Karşıyaka Mahallesi Yeditepe 1.Sokak üzerinde bulunan metruk binada yapılan arama düzenlendi. Aramada; 57 Afganistan, 16 Pakistan, 3 Somali, 8 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 84 yasadışı yollardan yurda giriş yapan kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi. Yakalanan göçmenlerin Van Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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Metruk binadan 84 kaçak göçmen çıktı
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