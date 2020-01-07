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duyurdu: başvuru kılavuzu yayınlandı! MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

sınav başvuruları için geri sayım sürerken başvuru kılavuzu merak edildi. tarafından düzenlenecek olan 2020 sınav başvuru tarihleri belli oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer almak isteyen adaylar sınavlara tam gaz hazırlıklarını sürdürüyor. Askeri üniversitede yer almak isteyen vatandaşlar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Askeri öğrenci adayları T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirecek. Peki MSÜ 2020 sınav başvuruları ne zaman başlayacak? yayımlandı mı? ÖSYM ile ve başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 7.1.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 09:27
ÖSYM duyurdu: MSÜ 2020 başvuru kılavuzu yayınlandı! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan sınavı için geri sayım başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer almak isteyen adaylar heyecanla sınav başvurularını ve başvuru kılavuzunu sorguluyor. tarafından bu yıla ilişkin sınav takvimi açıklanırken; sıklıkla araştırılan sınav takvimi de yayınlandı. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Peki MSÜ 2020 sınav başvuruları ne zaman başlayacak? yayımlandı mı? Başvurular nasıl yapılır?

MSÜ 2020 SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÖSYM İLE MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgilerle birlikte 2020 MSÜ sınav tarihi, başvuru kılavuzu ve başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz.

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ÖSYM duyurdu: MSÜ 2020 başvuru kılavuzu yayınlandı! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?
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