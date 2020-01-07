Muş, Bingöl ve Bayburt’ta okullar tatil mi? Bayburt, Bingöl ve Muş’ta yarın (8 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi olacak? Valilik’ten açıklama geldi mi?

Yurdun dört bir yanında yaşanan zorlu hava koşulları vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Özellikle doğu bölgelerindeki kar yağışı ve sağanak öğrencilerin okula gitmesini zorlaştırırken çalışanlar da işlerine gitmekte zorlanıyorlar. Akıllara ilk gelen soru ise "Okullar tatil mi?" oluyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik'ten açıklama bekleyen vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırmış durumdalar. MGM'nin resmi sitesindeki hava durumu raporlarını inceleyen vatandaşlar gözlerini Valilik'ten gelecek açıklamaya çevirdi. Bu bağlamda; Muş, Bingöl ve Bayburt'ta okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba Bingöl, Muş ve Bayburt'ta okullar tatil mi olacak?

MUŞ, BİNGÖL VE BAYBURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ülkemizin üç iline dair zorlu hava şartlarına sahip olması "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aranmasına sebebiyet vermektedir. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığı zaman haberimizin içeriğinde olacaktır.

MUŞ 8 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

En düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık ise 0 derece

BİNGÖL 8 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

En düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık ise 2 derece

BAYBURT 8 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

En düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık ise 1 derece