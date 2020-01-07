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'de okullar yarın tatil mi? 8 Ocak 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Son günlerde ülke genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, bazı illerimizde gündelik hayatın akışını olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde yolların kapanması ve benzeri gelişmeler, okulların tatil edilmesine yönelik beklentiyi artırıyor. Bu doğrultuda, şehirde yaşayan on binlerce öğrenci de ''de yarın okullar tatil mi olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8 Ocak Nevşehir’de okullar tatil olacak mı? 8 Ocak 2020 yarın için ve 'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? ile son durum bilgilerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 17:30
Nevşehir'de okullar yarın tatil mi? 8 Ocak Nevşehir Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Nevşehir'in bazı ilçeleri ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise '8 Ocak Nevşehir'de yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir'de yarın sıcaklığın en düşük eksi 2, en yüksek ise 3 derece olması bekleniyor. Bununla birlikte yarının günün ilk saatleriyle birlikte etkisini gösterecek olan kar yağışı, MGM 5 günlük hava tahminlerine göre 9 Ocak Perşembe günü de devam edecek.

NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATLİ Mİ? 8 OCAK 2020

Peki, MEB veya Nevşehir Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Nevşehir'de 8 Ocak 2020 Çarşamba gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi henüz bulunmuyor. MEB veya Valilik'ten bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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