Niğde’de okullar yarın tatil mi? 8 Ocak Niğde Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. İç Anadolu bölgesinin şehirlerinden birisi olan Niğde'de şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise '8 Ocak Niğde'de yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 8 OCAK 2020 NİĞDE KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Peki, MEB veya Niğde Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Niğde'de 8 Ocak 2020 Çarşamba gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi henüz bulunmuyor. MEB veya Valilik'ten bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

NİĞDE'DE KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI

Niğde'de günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı bugün etkisini tekrar arttırdı. Öğleden sonra şiddetini arttıran kar, kenti tekrar beyaz bir örtü ile kapladı. Önlemlerini alan vatandaşlar şemsiyeleri ile kendilerini kar yağışından korurken, araçlar ise kontrollü bir şekilde trafikte seyretti. Kar yağışının cuma gününe kadar devam edeceği öğrenilirken, yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.