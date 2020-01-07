O kargo adresine ulaştı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde PTT'ye gelen ve adres kısmında yazan 'Köyün girişinden direkt gel, hiç sapma, orada cami var' yazısı ile gündeme gelen kargo, 13 yaşındaki sahibine teslim edildi. Kargonun sahibi Süleyman Semizoğlu adresi, kargo görevlilerini denemek için yazdığını ifade etti. İlk olarak göndericiye iade edildiği ifade edilen kargoyu PTT görevlilerinin alıcısına teslim ettiği ifade edildi. Olayın ardından PTT'den de bir yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada en yaygın iş yeri ağı ile Türkiye'nin dört bir yanına özveri ile hizmet götüren PTT'nin, gönderileri her şartta teslim etmeye devam edeceği belirtildi. Kargonun teslim edilmesinin ardından PTT Buldan Şube Müdürü Tahsin Çokal, 13 yaşındaki Süleyman Semizoğlu'nu ziyaret etti.Çokal'ın "Neden böyle bir adres yazdın?" sorusuna Semizoğlu, "Bu adresi PTT böyle bulabilecek mi? diye merak ettim o yüzden yazdım. Onlar da bulmuş, bravo PTT'ye" yanıtı verdi.