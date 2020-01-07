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Pisten çıkan uçağın yolcuları otele götürülüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan pisten çıkan özel bir havayolu şirketine ait uçağın yolcuları otele götürülüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 14:27

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.Tahliye edilen yolcular 164 yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirildi. Burada pasaport kontrolünden geçerek ülkeye girişleri yapılan yolcular araçlar ile konaklayacakları otele yönlendiriliyor.

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Pisten çıkan uçağın yolcuları otele götürülüyor
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