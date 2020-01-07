Rojin'in babası ve komşularından sokak köpeği tepkisi

Kaza, pazar akşamı İzmir- Çanakkale yolunda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, havlayan bir köpekten korkunca yola doğru koşmaya başladı. Bu sırada Ö.K. yönetimindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil, yoldaki Rojin Yakıt'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Yakıt, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rojin Yakıt'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.