Rus füze gemisi sürüklendi! Boğaz’da yine faciadan dönüldü

İstanbul'da dün şiddetli fırtına ve yağış hava ve deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal olurken, İstanbul Boğazı'nda ise tehlikeli anlar yaşandı. Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaparak Kadıköy Moda açıklarına demirleyen Rus Donanması'nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' dün Kabataş'a gitmek üzere hareket etti. Gemi, Karaköy açıklarında ilerlediği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemiye kıyı emniyeti römorkörü ile müdahale edildi. Fırtına nedeniyle Kabataş'a yanaşamayan gemi tekrar Moda açıklarına demirledi.Geçtiğimiz hafta da Sarıyer Aşiyan'da Liberya bayraklı kuruyük gemisi Songa İridium kıyıya çarpmıştı. 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki kargo gemisinin römorkörle kurtarılmıştı.Bu arada Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan ve hızı 100 kilometreye yaklaşan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı sağlanamadı. Bozcaada açıklarındaki bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, bugün yapacakları seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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