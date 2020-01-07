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Şikâyetçi olsaydı iki can gitmeyecekti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020
Şikâyetçi olsaydı iki can gitmeyecekti
İzmir'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Yıldız'ın (30) cinayetten 2 gün önce S.Ö. isimli kadını gasp ettiği ortaya çıktı. Özel bir şirkette çalışan 52 yaşındaki S.Ö., Gaziemir'de otomobilini evinin önüne park ederken yanına gelen Enver Yıldız ile Soner Can, başına silah dayadı. Ardından kadını silah zorla otomobiline bindirerek Torbalı'ya götüren Yıldız ve Can, burada üzerindeki 130 lirayı gasp etti. Daha sonra da "Bizi gördün. Polise şikâyetçi olursan seni bulur ve öldürürüz" diye tehdit eden zanlılar, ortadan kayboldu. Evine dönen ve korkudan şikayetçi olmayan kadın, katliamdan sonra sosyal medyada fotoğrafını gördüğü Enver Yıldız'ı tanıyarak şikâyetçi oldu. S.Ö. cinayetlerden iki gün önce zanlıları şikâyet etmiş olsaydı, belki de zanlı yakalanacak ve çifte cinayet yaşanmayacaktı.
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