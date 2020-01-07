Silah ve 22 mermi ile adliyeye girmeye çalıştı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Adalet Sarayı'na sabah saatlerinde gelen ve kendisini stajyer hakim olarak tanıtan Emre K. (28), belinde silahla içeri girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine şahıs bu kez eşi Kezban K.'nin adliyede hakim olduğunu ve eşini görmek istediğini söyledi. Ancak yapılan kontrollerde Emre K.'nin hakim olmadığı, adliye de Kezban K. adında bir hakimin de görev yapmadığı ortaya çıktı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız bir silah ve 22 kurşun ele geçirildi. Gözaltına alınan Emre K., savcılıktaki ifadesinde garip hareketleri ile dikkat çekti. Emre K., "Ben doğuda sniper olarak askerliğimi yaptım. Silah bana ait" dedi. Israrla evli olduğunu, eşinin adliyede çalıştığını ve eşini görmeye geldiğini ileri süren şüphelinin bekar olduğu belirlendi. Emre K., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. İstanbul Adalet Sarayı güvenlik görevlileri daha önce de adliyeye kalem silah ve yasaklı aletlerle içeri girmeye çalışan birden fazla şahsı farketmiş ve yakalamıştı.