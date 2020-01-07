Son dakika haberi: Bodrum'da korkunç olay! Ünlü heykeltıraşın evine giren klima ustası dehşeti yaşadı...

Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm ilçelerinde olan Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları korkuttu. Bodrum'da yaşan 49 yaşındaki ünlü ressam ve heykeltraş Rıfat Koçak'ın dün klima tamiri için sözleştiği usta kapıyı çaldığında açılmadığını gördü. Bunun üzerine evin camından içeri giren usta gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Ünlü ressam ve heykeltraş Rıfat Koçak'ın aynı zamanda atölye olarak kullandığı evde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri o detay üzerinde yoğunlaşıyor. İşte son dakika haberiyle ilgili tüm bilgiler..