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Son dakika haberi: 'da korkunç olay! Ünlü heykeltıraşın evine giren klima ustası dehşeti yaşadı...

'nın ilçesinden gelen son dakika haberi duyanlara korku yaşattı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki ünlü ressam ve heykeltraş 'ın evine gelen, dün sözleştiği klima ustası evin kapısını çaldığında açılmadığını görünce evin camından içeriye giren klima ustası gördüğü manzara karşısında dehşete uğradı. Ünlü sanatçının aynı zamanda atölyesinin de bulunduğu evde meydana gelen olayın ardından jandarma ekipleri o detay üzerinde durdu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 19:12 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 19:15
Son dakika haberi: Bodrum'da korkunç olay! Ünlü heykeltıraşın evine giren klima ustası dehşeti yaşadı...

Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm ilçelerinde olan Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları korkuttu. Bodrum'da yaşan 49 yaşındaki ünlü ressam ve heykeltraş Rıfat Koçak'ın dün klima tamiri için sözleştiği usta kapıyı çaldığında açılmadığını gördü. Bunun üzerine evin camından içeri giren usta gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Ünlü ressam ve heykeltraş Rıfat Koçak'ın aynı zamanda atölye olarak kullandığı evde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri o detay üzerinde yoğunlaşıyor. İşte son dakika haberiyle ilgili tüm bilgiler..

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Son dakika haberi: Bodrum'da korkunç olay! Ünlü heykeltıraşın evine giren klima ustası dehşeti yaşadı...
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