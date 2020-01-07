Son dakika haberi: Meteoroloji’den önemli uyarı! Yarın hava nasıl olacak? İşte 8 Ocak Meteoroloji hava durumu…

Yeni yıl soğuk hava, kar ve fırtınayla birlikte geldi. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde ülkemizin pek çok merkez ve taşra bölgelerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışlara ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla vatandaşları yakından ilgilendiren önemli uyarılarda bulunuldu. Yarın okula, işe gidecek olanlar ve sevdikleriyle birlikte plan yapacaklar merakla arama motorlarında MGM ile 8 Ocak yarın hava nasıl olacak sorusuyla araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte MGM ile 8 Ocak hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri ve diğer tüm detaylar…

METEOROLOJİ 8 OCAK HAVA DURUMU! YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ocak hava durumu biligleri ve yarın hava nasıl olacak? sorusunun tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar…