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Son dakika haberi: ’den önemli uyarı! Yarın hava nasıl olacak? İşte 8 Ocak Meteoroloji

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde soğuk yağışlı ve karlı hava koşulları ülkemizdeki pek çok il ve ilçeyi etkisi altına almaya başladı. Karlı hava pek çok yerde tipiye dönüşürken Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin dışında), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgelerine şiddetli yağış uyarısında bulunan Genel Müdürlüğü’nde son dakika uyarıları yapıldı. Durum böyle olunca yarın için işe, okula giderken sürprizle karşılaşmak istemeyenler ile sevdikleriyle plan yapmaya hazırlanan vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde Meteoroloji bilgileriyle 8 Ocak yarın hava nasıl olacak? şeklinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. En güncel hava durumu haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte MGM ile 8 Ocak hava durumuna ilişkin son dakika bilgileri….

Giriş Tarihi: 7.1.2020 23:10 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 23:12
Son dakika haberi: Meteoroloji’den önemli uyarı! Yarın hava nasıl olacak? İşte 8 Ocak Meteoroloji hava durumu…

Yeni yıl soğuk hava, kar ve fırtınayla birlikte geldi. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde ülkemizin pek çok merkez ve taşra bölgelerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışlara ilişkin Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla vatandaşları yakından ilgilendiren önemli uyarılarda bulunuldu. Yarın okula, işe gidecek olanlar ve sevdikleriyle birlikte plan yapacaklar merakla arama motorlarında MGM ile 8 Ocak yarın hava nasıl olacak sorusuyla araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte MGM ile 8 Ocak hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri ve diğer tüm detaylar…

METEOROLOJİ 8 OCAK HAVA DURUMU! YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ocak hava durumu biligleri ve yarın hava nasıl olacak? sorusunun tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Son dakika haberi: Meteoroloji’den önemli uyarı! Yarın hava nasıl olacak? İşte 8 Ocak Meteoroloji hava durumu…
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