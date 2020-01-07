Son dakika haberi: Ülkeyi sarsan iğrenç olay! Cinsel taciz ve...

Polonya'ya bağlı Krakow şehrinde yer alan belediye bağlı Bagatela Tiyatrosundan gelen son dakika haberi duyanların midesini bulandırdı. Krakow'da yer alan belediye tiyatrosunda 20 yıldır direktörlük yapan Henryk Jacek Schoen'e ilişkin mide bulandıran bir iddia ortaya atıldı. Yüz kızartan bu iddialar karşısında Krakow savcılığı emriyle direktör Henryk Jacek Schoen'in evinde arama da yapıldı. Öte yandan konuyla ilgisi bulunan 12'si kadın 15 kişinin de ifadesi alındı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler...