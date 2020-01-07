Son dakika: Mersin’de sel felaketi yaşanıyor! O ilçelerde okullar tatil edildi

Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de aralıksız devam eden yağmur, hayatı felç etti. Gece boyunca devam eden yağmur, başta merkez Mezitli ilçesi olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle dönerken birçok cadde ise su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı. Yağmur nedeniyle Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime, kar yağışının etkili olduğu Çamlıyayla ilçesinde tüm okullar, Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerindeki bazı mahallelerinde ise taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi.