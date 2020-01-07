Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Mersin’de sel felaketi yaşanıyor! O ilçelerde okullar tatil edildi

Son dakika: ’de sel felaketi yaşanıyor! O ilçelerde okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı 'de, sağanak nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Başkanı Vahap Seçer, kent genelinde büyük bir sel felaketinin yaşandığını duyurdu. Mersin-Antalya D-400 karayolu sele teslim Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş ve Tömük mahallelerinde onlarca araçtaki vatandaşlar mahsur kaldı. Mersin’in bazı ilçelerinde okullar bir gün arayla tatil edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 09:55
Son dakika: Mersin’de sel felaketi yaşanıyor! O ilçelerde okullar tatil edildi

Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı 'de aralıksız devam eden yağmur, hayatı felç etti. Gece boyunca devam eden yağmur, başta merkez Mezitli ilçesi olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle dönerken birçok cadde ise su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı. Yağmur nedeniyle Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime, kar yağışının etkili olduğu Çamlıyayla ilçesinde tüm okullar, Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerindeki bazı mahallelerinde ise taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mersin’de sel felaketi yaşanıyor! O ilçelerde okullar tatil edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN