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Tarihi konak küle döndü

’in ‘Çalıkuşu’ romanının bir bölümünü yazdığı ’daki ev küle döndü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020
Tarihi konak küle döndü

Tekirdağ'da Yazar Reşat Nuri Güntekin'in de bir dönem yaşadığı ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Ertuğrul Mahallesi'nde kullanılmayan iki katlı tarihi evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve binayı saran yangın, ekiplerin iki saatlik mücadelesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanının bir bölümünü bu evde yazdığı belirtildi.

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Tarihi konak küle döndü
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