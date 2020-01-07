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bu haberi konuşuyor: Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı... Cinsel hap ücretini ödemeden kaçtı

'dan ilginç haberi! Eczane içerisinden cinsel ilaç çalan hırsız tüm 'nin gündemine oturdu. Sabah saatlerinden itibaren en çok okunan ve en çok konuşulan haberler arasında yerini alan eczanedeki cinsel hap (ilaç) çalan hırsız ile ilgili flaş görüntüler ortaya çıktı. Ankara’da bir eczaneye girerek 500 lira değerinde cinsel içerikli ürün alışverişi yapan şüpheli, parayı ödemeden kayıplara karıştı. Şüphelinin güvenlik kameralarına takılan rahat tavırları ise herkesi şaşırttı. İşte son dakika  haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.1.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 22:30
Türkiye bu son dakika haberi konuşuyor: Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı... Cinsel hap ücretini ödemeden kaçtı

, bir eczanede meydana gelen cinsel ilaç hırsızlığı haberini konuşuyor! Olay, dün saat 10.00 sularında Yenimalle ilçesi, Söğütözü semtinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Eczaneye giren şahıs, yaklaşık 5 dakika görevlilere sorular sorduktan sonra 500 lira değerinde cinsel içerikli ürünler aldı. Dükkandaki müşteri sayısının artmasıyla harekete geçen hırsızlık şüphelisi, parayı ödemeden dükkandan çıktı.

ŞÜPHELİNİN TAVIRLARI PES ARTIK DEDİRTTİ

Şüphelinin güvenlik kameralarına takılan rahat tavırları ise herkesi şaşırttı. Eczaneden çıktıktan sonra hızlı adımlarla aracına yöneldiği görülen şüpheli, kayıplara karıştı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Türkiye bu son dakika haberi konuşuyor: Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı... Cinsel hap ücretini ödemeden kaçtı
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