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Uzman doktordan flaş uyarı: Eğer kaşınıyorsanız olabilirsiniz

Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. , özellikle kış aylarında salgın olan hastalığının toplu yaşam alanlarında daha kolay yayıldığını belirterek, “Kaşınıyorsanız uyuz olabilirsiniz” uyarısında bulundu. Tedavi için tüm ailenin kaşınmayan bireyler bile olsa aynı anda tedavi olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Zor, hastalığın temas yoluyla bulaştığını hatırlatarak ellerin sık sık yıkanmasını öneriyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.1.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 17:59
Uzman doktordan flaş uyarı: Eğer kaşınıyorsanız uyuz olabilirsiniz

Uyuz hastalığının belirtileri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Songül Sağlam Zor şu bilgileri verdi:

"Uyuz hastalığına gözle görülmeyecek kadar küçük parazitler sebep olur. Bu parazitler cildin içine girerek özellikle gece kaşıntısına neden olurlar. Tedavi için tüm ailenin kaşınmayan bireyler bile olsa aynı anda tedavi olması gerekir. Satın alınan giyecekler mutlaka yıkandıktan sonra giyilmelidir.

Temas yoluyla bulaştığı için eller sık sık yıkanmalıdır. Kaşınan kişilerin mutlaka cildiye uzmanına muayene olması gerekmektedir.

Uyuz belirtileri; gece kaşıntısı, tüm vücutta küçük kızarıklıklar, yaralar, kaşıntı izleri şeklinde görülür. Küçük çocuklarda daha ağır seyreder. Çocuklardaki uyuz belirtileri, tüm vücutta döküntü, el içi ve ayak tabanlarında yaralar şeklindedir. Tedavide giysiler, nevresimler, havlular yıkanmalı ve ütülenmelidir" dedi.

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Uzman doktordan flaş uyarı: Eğer kaşınıyorsanız uyuz olabilirsiniz
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