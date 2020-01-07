Van’da yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba yarın Van’da okullar tatil mi olacak? Valilik’ten açıklama geldi mi?

Yurt genelinde yaşanan soğuk hava dalgası vatandaşların hem hava durumunu hem de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili araştırma yapmalarına sebebiyet veriyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık ve kış aylarının en sert geçtiği illerden biri olan Van'da yaşanan yoğun kar yağışı vatandaşları zor durumda bırakıyor. Binlerce öğrenci güçlük çekerek okula giderken binlerce çalışan kişi de zor şartlar altında işlerine gitmeye çalışıyor. En önemlisi ise burada öğrencilerin ve velilerinin merak ettiği "Van'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık hava durumu raporlarını kendi resmi internet sitesi üzerinden güncel olarak yayınlıyor. Bu bağlamda; Van'da yarın okullar tatil mi olacak? 8 Ocak Çarşamba valilikten açıklama geldi mi?

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK ÇARŞAMBA

Milli Eğitim Bakanlığı ya da Van Valiliği açıklamalarını merakla bekleyen binlerce öğrenci ve veli gözlerini gelecek resmi açıklamaya çevirmiş durumda. Haberimizin içeriğinden konu ile ilgili gerekli açıklamalara ulaşabilir, güncel hava durumu raporunu edinebilirsiniz.