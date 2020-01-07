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’da yarın ? 8 Ocak Çarşamba yarın ’da okullar tatil mi olacak? Valilik’ten açıklama geldi mi?

Milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü "Okullar yarın tatil mi?" sorusuna gelecek cevabı beklemekte oluyor. Özellikle sert ve şiddetli hava durumlarının yaşandığı şu dönemde etkili olan sağanak yağış ve yoğun kar fırtınası sebebiyle vatandaşlar günlük işlerini bile yapamayacak hale geldiler. Zorlu hava koşulları sebebi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarını güncel olarak inceleyen vatandaşlar hem hava durumunu hem de sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Özellikle yurdun doğu kesimlerinde yaşanan sert kış koşulları ve kar fırtınası vatandaşların konuya yönelik araştırmalarına hız kazandı. Bu bağlamda; 'da yarın okullar tatil mi olacak? 8 Ocak Çarşamba ? Valilik'ten konu ile ilgili açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 7.1.2020 17:20
Van’da yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba yarın Van’da okullar tatil mi olacak? Valilik’ten açıklama geldi mi?

Yurt genelinde yaşanan soğuk hava dalgası vatandaşların hem hava durumunu hem de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili araştırma yapmalarına sebebiyet veriyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık ve kış aylarının en sert geçtiği illerden biri olan 'da yaşanan yoğun kar yağışı vatandaşları zor durumda bırakıyor. Binlerce öğrenci güçlük çekerek okula giderken binlerce çalışan kişi de zor şartlar altında işlerine gitmeye çalışıyor. En önemlisi ise burada öğrencilerin ve velilerinin merak ettiği "'da ?" sorusunun yanıtı oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık raporlarını kendi resmi internet sitesi üzerinden güncel olarak yayınlıyor. Bu bağlamda; olacak? 8 Ocak Çarşamba ?

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK ÇARŞAMBA

Milli Eğitim Bakanlığı ya da Van Valiliği açıklamalarını merakla bekleyen binlerce öğrenci ve veli gözlerini gelecek resmi açıklamaya çevirmiş durumda. Haberimizin içeriğinden konu ile ilgili gerekli açıklamalara ulaşabilir, güncel hava durumu raporunu edinebilirsiniz.

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Van’da yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba yarın Van’da okullar tatil mi olacak? Valilik’ten açıklama geldi mi?
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