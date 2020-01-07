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Yarın 'da okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba 'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Son günlerde ülke genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, bazı illerimizde gündelik hayatın akışını olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde yolların kapanması ve benzeri gelişmeler, okulların tatil edilmesine yönelik beklentiyi artırıyor. ’da geçtiğimiz gün olumsuz hava koşulları nedeniyle bir yarı ahşap cami ve minare kullanılamaz hale gelmişti. Ayrıca Tosya’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışına bağlı olarak belediye ekiplerince gece boyunca kar mesaisi yapılmıştı. Bu gelişmeler 8 Ocak Çarşamba gününe yönelik kar tatili beklentisini artırırken binlerce öğrenci ve velileri 8 Ocak 2020 Çarşamba Kastamonu’da okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 17:18
Yarın Kastamonu'da okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba Kastamonu Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Karadeniz Bölgesi'nin yoğun nüfusa sahip şehirlerinden bir tanesi olan Kastamonu'nun bazı ilçeleri ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise '8 Ocak Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KASTAMONU HAVA DURUMU

Kastamonu'nun merkeze bağlı Civcivler köyünde olumsuz hava koşulları nedeniyle devrilen minarede kısa devre meydana gelmesi sonucu yarı ahşap cami ve minare yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez ilçeye bağlı Civcivler köyünde gece saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle minare caminin üzerine düştü. Minarenin aminin üzerine düşmesiyle elektrik telleri kısa devre yaptı. Bunun üzerine camide yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabilirken, cami ve minare tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Balkanlardan yurda giriş yaparak kısa süre içinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Tosya ilçesinde kendisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava dalgası öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Öğleden sonra şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Çatıları ve ağaçları beyaza bürüyen kar yağışının etkili olmaya başlamasının ardından belediye ekipleri kar yağışına karşı teyakkuza geçti. İş makinelerini şehir merkezinde konuşlandıran ekipler sürücülerin şehir içi trafiğinden olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için hazır beklemeye başladı.

Vatandaşın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in denetim ve tedbiri elden bırakmadığı öğrenildi.

KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 8 OCAK 2020

Peki, MEB veya Kastamonu Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Kastamonu'da 8 Ocak 2020 Çarşamba gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi henüz bulunmuyor. MEB veya Valilik'ten bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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