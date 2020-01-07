Yok böyle dram

Antalya'nın Alanya ilçesinde cinayete kurban giden 57 yaşındaki Dr. Leman Ege'nin, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Ege'nin müteahhit olan babasının iflas edince intihar ettiği, annesinin kanserden öldüğü, doktor kardeşinin de domuz bağıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Alanya'daki villasında Lübnan asıllı Alman vatandaşı İssam Skaf (66) tarafından başına sert bir cisimle vurularak öldürülen Ege Sağlıklı Yaşam Merkezi sahibi doktor Leman Ege, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



'BİR SERVET YOK OLDU' DEDİ VE...

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren güvenlik güçleri, İssam Skaf'ın, 10 yıldır Leman Ege'nin yanında, muayeneye gelen yabancı hastalar için tercüman olarak çalıştığını belirledi. Son zamanlarda Leman Ege'nin, Skaf'tan ayrılmak istediği ve işyerinden uzaklaştırmaya da çalıştığı öğrenildi. Skaf'ın bunun üzerine Leman Ege'yi öldürüp intihar ettiği kaydedildi. Skaf'ın cenazesini ise Adli Tıp Kurumu morgundan alan olmadı.







Alanya'da birçok sosyal projede görev alan Dr. Ege'nin yardıma muhtaçlar için konserler düzenleyen Alanya Halk Musiki Korosu'nda şarkı söylediği de ifade edildi. Müteahhit olan babası Muhsin Ege'nin, 2001'de iflas ettiği ve kokoreç satarak geçimini sağlamaya başladığı öğrenildi. Bu nedenle bunalıma giren Muhsin Ege'nin, "Bir servet yok oldu. Artık intihar etmek bana hak oldu. Elveda sevdiklerim elveda. İntiharımdan dolayı Allah'ım beni affetsin. Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı mektup bırakıp, iki kutu hap içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Leman Ege'nin annesinin de bu olaydan bir süre sonra kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği, radyoloji uzmanı olan kardeşi Dr. Aykut Ege'nin ise 2003'te İstanbul Olimpiyat Stadı yakınlarında, el ve ayakları domuz bağıyla bağlandıktan sonra başından 2 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



'MELEK GİBİ KALBİ VARDI'

Doktor Leman Ege'nin Meltem Camisi'nde kılınan cenaze namazına kadın meslektaşları erkeklerle birlikte saf tuttu. Arkadaşları ve sevenleri namaz sırasında gözyaşlarına boğuldu. Namaz sonrası cenazeye omuz vermek isteyen kadınlar erkeklerden sıra bulamadı. Meslektaşları, "Hayatı hep başkalarına iyilik yapmakla geçti. Kimsesiz çocukları okuttu. Onun melek gibi kalbi vardı" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

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