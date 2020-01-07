Yollar göle döndü İstanbul trafiği felç oldu

İstanbul'da yağışlı hava ve fırtına sebebiyle oluşan su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı. İBB'nin müdahalede yetersiz kaldığı kentte trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı.Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen önlem alınmaması nedeniyle altgeçitleri su bastı. Topkapı alt geçidinde araçlar mahsur kaldı. Küçükçekmece TEM Otoyolu bağlantı yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu. Sultangazi'de de 5 ev ve bir iş yerini su bastı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) su baskınlarına zamanında müdahalede bulunmaması ve temizlik çalışmalarının geciktirilmesi nedeniyle trafik akşam saatlerine doğru bazı bölgelerde durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Mesaiden çıkan vatandaşlar saatler sonra evlerine ulaşabildi.Fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin Boğaz köprülerinden geçişi yasaklandı. Çekmeköy'de bir binanın çatısı uçarak 100 metre ilerideki başka bir binanın içine girdi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kağıthane'de uçan çatı 7 araçta hasara neden oldu. Balçelievler'de de bir fabrikanın çatısı uçtu. Güngören'de de seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Sürücü yaralandı.

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