Arkadaşları için bin kişi kök hücre bağışladı

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Amasya'da yaşayan Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ösemi hastası Samet Aşlı'nın (19) tedavisi için arkadaşları, sosyal medyadan kampanya başlattı. Kampanya kapsamında iki günde bin kişi, Amasya'da kan bağışında bulunup kök hücre vermek için test yaptırdı.Abla Güllü Aşlı, beklediklerinin çok üzerinde destekle karşılaştıklarına işaret ederek, sadece kardeşi değil, bütün hastalar için duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Aşlı, "Kardeşim 3 aydır kemoterapi tedavisi görüyor. Halkımız sağ olsun, duyarlılığını gösterdi ve bizi yalnız bırakmadı. Henüz uygun ilik bulunamadı" dedi.