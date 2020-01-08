Balistik füze nedir? Balistik füzelerin menzili ne kadar? İşte bilgiler

Balistik Füze nedir, menzili ne kadar? Soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İran'ın Irak'taki ABD üssünü füzeyle vurması üzerine son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Ölümcül etkilere sebep olan füzenin üzerinde nükleer, kimyasal ve biyolojik başlık ya da birden fazla başlık bulunuyor. Kısa, orta menzil, kıtalararası ve denizaltı olarak koşulu ile dört tipte olan füzenin özellikleri araştırılıyor. Peki Balistik Füze nedir? Balistik Füze özellikleri nelerdir, menzili ne kadar? İşte merak edilenler...

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

BALİSTİK FÜZE MENZİLİ NEDİR?

Kısa menzilli balistik füze: (Short-range ballistic missile SRBM) 150 ile yaklaşık 1000 km menzil aralığı olan bir sistemdir.

Orta menzilli balistik füze: (Medium-range ballistic missile (MRBM) yaklaşık 1000 ile 3000 km menzil aralığı olan bir sistemdir.

Kıtalararası balistik füze (KABF): (Intercontinental ballistic missile ICBM) 5000km ve üzeri menzil aralığı olan bir sistemdir. Asgari 5500 km ve daha fazla menzili olan, nükleer başlık taşıması amacıyla tasarlanmış balistik füzelerdir. Ayrıca kimyasal ve biyolojik silah etkileri ile de donatılabilir. Tek bir füze birden fazla hedef için birden fazla savaş başlığı taşıyabilir. Erken model KABFler hedefi tam vurmak konusunda yetenekleri kısıtlıydı bu yüzden genelde şehir gibi büyük hedefler için kullanılıyorlardı. Daha sonra hedefi isabet kabiliyeti artınca askeri hedeflere karşı kullanılmaya başlandı. İkinci ve üçüncü nesil tasarımlar isabet konusunda bayağı ilerlediği için en küçük hedeflere bile başarılı nokta atışı yapabildi.

BALİSTİK FÜZE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Balistik füzeleri özel yapan şeyler; dik veya dike yakın açıyla fırlatılmasıyla atmosfer tabakalarını geçerek troposfer aşması ve dışına çıkması suretiyle neredeyse uzayda hareket etmeleri ve yer çekimi etkisini azaltarak hedefe yaklaştığında troposferde yüksek hıza geçip hedefe dalış yapmasıdır. Bu hız 7km/sn olarak belirtilmekte olup hedef için böyle bir füzeyi tespit edip durdurmak bir hayli zordur. Tabi ki bu kısımda yaşanan gelişmeler doğrultusunda elbette anti balistik füze sistemlerinde ilerlemeler olmaktadır.