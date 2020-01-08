Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Berfin Özek: Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz

: Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Yaşam
Giriş Tarihi: 8.1.2020
Berfin Özek: Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün büyük bölümünün yanmasına neden olan Ozan Çeltik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 13.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezanın az olduğunu söyleyen Berfin Özerk karar karşısında şoke olduğunu belirterek, "İstediğimiz karar bu değildi. Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz. Açık cezaevinde yatacak evine gidip gelecek. Ben bu süreçte ne yapacağım. Sokağa çıkamayacağım. Bana bir şey olacak mı? Aileme bir şey olacak mı? Annem her gün işe gelip geliyor. Bu korkuyla nasıl yaşayacağım bilmiyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Berfin Özek: Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN