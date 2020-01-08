Berfin Özek: Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün büyük bölümünün yanmasına neden olan Ozan Çeltik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 13.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezanın az olduğunu söyleyen Berfin Özerk karar karşısında şoke olduğunu belirterek, "İstediğimiz karar bu değildi. Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz. Açık cezaevinde yatacak evine gidip gelecek. Ben bu süreçte ne yapacağım. Sokağa çıkamayacağım. Bana bir şey olacak mı? Aileme bir şey olacak mı? Annem her gün işe gelip geliyor. Bu korkuyla nasıl yaşayacağım bilmiyorum" dedi.